Спрос на китайские автомобили в Петербурге вырос на 149% за год

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 28,9% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С весны прошлого года по стране начала расти доля китайских марок автомобилей. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля новых автомобилей из Китая достигла 28,9 процентов, а на рынке автомобилей с пробегом - 2,4 процента. Об этом 10 марта 2023 года сообщает сервис "Авито".

- Спрос на новые автомобили китайских брендов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сравнению с прошлым годом вырос на 149 процентов, а на автомобили китайских моделей с пробегом – на 22 процента, - говорится в исследовании сервиса.

Если брать последние два месяца - январь и февраль - то средняя стоимость нового китайского автомобиля составляет 2,8 миллионов рублей, поддержанный обойдется в 1,5 миллиона рублей. Специалисты отмечают, что самая востребованная модель в Петербурге этой зимой стала Haval Jolion. В среднем новая такая машина стоит 2,2 миллиона рублей. Также в топ-3 самых популярных китайских моделей на рынке новых автомобилей в регионе вошли OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro.