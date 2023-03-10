3-летнего мальчика сбила маршрутка в Кудрово

3-летнего мальчика сбила маршрутка в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Кудрово Ленинградской области маршрутка сбила трехлетнего ребенка. Авария произошла на Пражской улице, когда мальчик переезжал дорогу на велосипеде, а его мама шла рядом. Об этом 10 марта 2023 года рассказали в прокуратуре 47-го региона.

- По предварительным данным водитель маршрутного такси, двигаясь от Европейского проспекта в сторону улицы Центральной, у дома 4 по Пражской улице совершил наезд на трехлетнего ребенка, который переезжал проезжую часть на велосипеде в зоне пешеходного перехода в сопровождении матери, - рассказали в прокуратуре.

Какие именно травмы получил мальчик во время ДТП, не уточняется. Потребовалась ли ребенку госпитализация, также не сообщается.

Сейчас прокуратура проводит проверку для того, чтобы установить все детали произошедшей аварии.