Агрессивный мужчина прокатился на капоте каршеринга в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в районе Купчино заметили странного пассажира каршеринга. Подозрительный мужчина залез на крышу автомобиля и в таком положении продолжил свой путь. Пассажира на автомобиле заметили вечером 9 марта 2023 года. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Ну вот это сказочные дебилы, им себя не жалко и других могли покалечить,- возмутились очевидцы.

Свидетели также сняли все на видео. На кадрах видно, как мужчина лежит на крыше автомобиля, движущегося по дороге. При этом пассажир агрессивно бьет кулаками по крыше, видимо, пытаясь достучаться до водителя. В какой-то момент машина остановилась на светофоре, пассажир слез и попытался открыть дверь, но машина снова тронулась и он опятьь попытался запрыгнуть на нее сверху.

- Понимаем насколько произошедшая ситуация ужасна. Очень грустно, что пользователь создал опасность на дороге как для себя, так и для других участников движения. Данный случай, конечно же, не останется без нашего внимания: меры будут приняты к нарушителю порядка, - прокомментировали ситуацию в компании каршеринга.