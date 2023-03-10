Летние рейсы из Петербурга в Тунис откроются 7 апреля

Из Пулково открывается летняя полетная программа в Тунис Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга запускают летние рейсы в Тунисскую Республику. С 7 апреля 2023 года из Пулково начнут летать самолеты в арабскую страну. Сначала запланированы рейсы в Монастир. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот".

- С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Из Санкт-Петербурга в Монастир самолеты будут вылетать в 01:25 часов. А из Туниса в Северную столицу прибытие назначено на 00:25 часов.

К лету появится еще один рейс. Так, с середины мая планируется запустить рейс в столицу Туниса.