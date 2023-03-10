Невероятно густой туман укутал Петербург утром 10 марта после сильного мороза

Густой туман укутал Петербург утром 10 марта Фото: принтскрин видео.

Санкт-Петербург пережил одну из самых холодных ночей за зимний сезон, который все никак не заканчивается. Температура воздуха опустилась ниже 17 градусов мороза. А после этого дикого холода утром 10 марта 2023 года Северная столица оказалась укутана невероятно густым туманом, словно молочной пеленой. Видео явления горожане стали делиться в социальных сетях.

- Молочная пелена стелилась практически по земле и невесомым облаком окутала поля и дороги, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

В основном туман собрался над реками в Петербурге. Пока что водные артерии и так находятся под снегом, но из-за густого тумана кажется, словно реки стали молочными и буквально вышли из берегов.

Отметим, что долго туман не простоит, а днем потеплеет до минус 4 градусов.