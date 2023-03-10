Все старые лифты заменят в Петербурге до конца 2025 года

До конца 2025 года в Петербурге заменят все лифты, у которых закончился срок эксплуатации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге до конца 2025 года собираются заменить все старые лифты. Это произойдет при поддержке городского бюджета в рамках капитального ремонта. Сейчас в Северной столице лифтов, у которых закончился срок эксплуатации, около 7 тысяч. Об этом 10 марта 2023 года сообщили в Смольном.

- Город увеличивает финансирование и наращивает темпы ремонта лифтов. Устаревшие механизмы заменяются современными – экономичными и надежными, повышается комфорт в домах петербуржцев, - отметил губернатор Александр Беглов.

В прошлом году в Петербурге было заменено почти 1,5 тысячи старых лифтов. В планах у города, с учетом выделяемых из бюджета 6 миллиардов рублей, в 2023 году заменить еще 2 тысячи лифтов. В следующие года также будут менять не менее чем по 2 тысячи лифтов в год.