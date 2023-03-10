Началось строительство вестибюля новой станции метро «Путиловская» в Петербурге

Началось строительство подземного вестибюля станции метро «Путиловская» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началось строительство подземного вестибюля на новой станции метро "Путиловская". Работы только начались после того, как рабочие проложили тоннель, который в будущем станет тоннелем с эскалаторами. Об этом 10 марта 2023 года рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Сейчас идут работы в подземном вестибюле "Путиловской" – обустраиваются платформы и служебные помещения, проемы для прохода пассажиров в центральный зал, - отметил градоначальник.

Так, буквально на днях была закончена проходка наклонного хода на глубину 60 метров. Отмечается, что на это потребовалось около года. Метростроевцы для тоннеля смонтировали более 150 чугунных колец. Длина тоннеля составляет 116 метров. Когда будут установлены эскалаторы пока не сообщается.