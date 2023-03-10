Посиделки двух пенсионерок в Петербурге закончились жестокой поножовщиной в Полюстрово

Пенсионерка всадила нож в сверстницу во время застолья в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Встреча двух старых подруг закончилась кровавой поножовщиной, всему виной алкогольное опьянение. В полицию Санкт-Петербурга 9 марта в 16:40 поступило экстренное сообщение от женщины. Она заявила, что в квартире дома 25 на Полюстровском проспекте слышны истошные крики о помощи.

По приезде на место происшествия наряд полиции обнаружил 68-летнюю пенсионерку, у которой открытые раны на груди и проколотое легкое. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Елизаветинскую больницу и поместили в реанимацию.

- Полиция начала расследование и задержала по подозрению в этом преступлении 68-летнюю пенсионерку, которая проживала рядом, на той же улице. Сейчас подозреваемая находится в камере, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).