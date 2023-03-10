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НовостиОбщество10 марта 2023 8:55

Более полутора тысяч семей переедут из коммуналок в отдельные квартиры в Петербурге до конца 2023 года

Сегодня в городе насчитывается около 62 тысяч коммунальных квартир
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
До конца года более полутора тысяч семей петербуржцев смогут переехать из коммунальных квартир в отдельное жилье

До конца года более полутора тысяч семей петербуржцев смогут переехать из коммунальных квартир в отдельное жилье

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге до конца года более полутора тысяч семей смогут переехать из коммунальных квартир в отдельное жилье. С начала 2023 года государственное жилищное свидетельство о праве на социальную выплату для расселения коммунальных квартир уже получили 124 семьи. На очереди на выплату в этом году еще 1450 семей. Об этом 10 марта рассказали в Смольном.

- В Петербурге продолжается расселение коммунальных квартир. Одно из условий - на городскую очередь могут встать собственники или наниматели помещений в коммунальной квартире, проживающие в городе на Неве в общей сложности не менее 10 лет, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Сейчас в Петербурге насчитывается порядка 62 тысяч коммуналок, в которых живут более 200 тысяч семей. В этом году поддержку получают те, кто находится в перечне расселяемых до 5 ноября 2020 года. Отметим, что с 2008 года было уже расселено 53 тысячи коммуналок.