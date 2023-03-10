В Ленобласти предлагают сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области предлагают сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности. Праздник отмечается 8 июля. Но несмотря на то, что в этом году дата выпадает на субботу, все ЗАГСы региона будут работать, чтобы создавать новые семьи. Об этом 10 марта 2023 года рассказали в администрации Ленобласти.

- У любящих сердец Ленобласти в этом году есть возможность сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности. Все ЗАГСы Ленинградской области будут работать 8 июля 2023 года, несмотря на субботу, - сообщили в областной администрации.

Подать заявление, чтобы провести важный день бракосочетания именно в праздник, можно уже сейчас. Важно, что 8 июля ЗАГСы Ленобласти расторгать браки не будут.