За кражу 6 плиток шоколада в Петербурге мужчину отправили в колонию строгого режима

Мужчина получил 1 год 9 месяцев колонии строгого режима за кражу 6 плиток шоколада Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчину отправили в тюрьму за кражу шоколадок. Суд признал виновным обвиняемого в покушение на грабеж. Причем, сам шоколад мужчина из магазина так и не смог вынести. Об этом 10 марта 2023 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- 30 июля 2022 года мужчина, находясь в торговом зале магазина, расположенного в доме 28, литера А, по Старо-Петергофскому проспекту, похитил со стеллажа шесть плиток шоколада. Он незаметно засунул их в пакет, после чего направился к выходу из магазина, - рассказали в ведомстве.

Однако кражу довести до конца он не смог. Его заметил один из продавцов, который смог задержать мужчину и предотвратить хищение шоколада.

В итоге суд признал мужчину виновным, а также назначил сладкоежке наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.