Суд остановил работу кейтеринговой компании после массового отравления рабочих на стройке нового СКК в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд приостановил работу кейтеринговой компании после массового отравления рабочих на стройке нового СКК. ООО «Кейтеринг-Групп СПб» кормила работников компании, которые занимались строительством Ледового дворца. В один день у девяти человек были зафиксированы острые кишечные инфекции. Об этом 10 марта 2023 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Оказалось, что планировка на предприятии, которое занимается едой, была с нарушением поточности, что не обеспечивало безопасность. В производственных помещениях нет умывальников для рук, оборудование грязное, есть следы от грызунов, а также масса других нарушений, - сообщили в суде.

В суде предтавители компании вину признали. Суд потребовал приостановить деятельность данного предприятия на 30 суток в качестве наказания.