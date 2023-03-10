Гендиректора фирмы задержали по делу о мошенничестве при уборке снега в Петербурге

В Петербурге задержан гендиректор фирмы, отвечающей за уборку снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора одной компании, которая отвечала за уборку снега на Звездной. Предприниматель проходит по уголовному делу о мошенничестве при уборке снега. Об этом 10 марта 2023 года рассказали в Следственном комитете города.

- Следствие полагает, что 26 декабря 2020 года с компанией, 45-летним гендиректором которой является задержанный, заключила договор администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на работы по благоустройству, в которые входила и уборка снега с 1 января по 31 декабря 2021 года. Сумма контракта - более 20 миллионов рублей, - рассказали в комитете.

Сообщается, что компания какие-то обязательства выполняла, но ненадлежащим образом. При этом, деньги им были перечислены полностью. Следователи оценивают, что бюджету Петербурга был нанесен ущерб на всю сумму контракта.

Сейчас гендиректор задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения по дел.