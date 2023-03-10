Надругавшегося над девочкой серийного насильника арестовали в Санкт-Петербурге

Очередного серийного насильника арестовали в Петербурге. В этот раз за надругательство над девушкой-подростком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неоднократно судимого 47-летнего серийного насильника арестовали и отправили в СИЗО на два месяца в Петербурге. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Меру пресечения вынес Красногвардейский районный суд Северной столицы. Ранее подозреваемый пригласил жертву к себе в гости, где избил ее и изнасиловал.

- Одновременно сообщаем, что гражданина уже судили в 1995, 1999, 2000 и 2006 годах. Затем освободили после отбытия наказания в 2021 году, - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Подозреваемого задержали «по горячим следам» на проспекте Наставников. Суд ходатайство следствия удовлетворил, однако обвинение пока не предъявлялось.

Мужчину привлекли к наказанию по пятой части статьи 131 и пятой части статьи 132 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.