На время ремонта «Ладожской» в Петербурге усилены четыре популярных маршрута автобусов

В Петербурге усилили популярные автобусные маршруты на время закрытия «Ладожской» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга по просьбе горожан усилил движение на наиболее популярных маршрутах автобусов пока станция метро "Ладожская" закрыта на капитальный ремонт. Это направления, связывающие Красногвардейский с Центральным, Василеостровским и Адмиралтейским районами. Об этом 10 марта 2023 года объявили в комитете.

- Увеличено движение на автобусах № 24 от Хасанской улицы до метро "Василеостровская", № 24М от Хасанской до "Площади Александра Невского", №27М от Белорусской улицы до "Площади Александра Невского", а также на маршруте №27 от Белорусской до Театральной пощади, - рассказали в Смольном.

На рейсы было выведено по три дополнительных автобуса. Таким образов на каждом маршруте удалось значительно сократить время ожидания. Например, интервал движения на маршруте №24 сократился до 4-11 минут.