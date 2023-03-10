Женщина пострадала в квартирном пожаре на улице Дыбенко в Петербурге

Сообщение о пожаре в доме на улице Дыбенко поступило около двух часов дня Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина пострадала во время пожара в двухкомнатной квартире в Невском районе Северной столицы. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Главного управления ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в доме на улице Дыбенко поступило около двух часов дня. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в квартире загорелась комната. Пламя охватило шесть квадратных метров. Специалистам удалось справиться с огнем в 14:37. В пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу.

На место происшествия выезжали три пожарных машины и 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.