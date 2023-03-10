Новую ледовую арену построят у телецентра на улице Чапыгина в Петербурге

В Петербурге построят ледовую арену и офисный центр у телецентра на Чапыгина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возле телецентра Санкт-Петербурга, расположенного на улице Чапыгина, собираются построить новое офисное здание и ледовую арену. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик новых зданий, которые планируется разместить на участке Чапыгина, дом 6, сразу же за главным зданием телецентра. Информация об этом появилась на сайте комитета.

- Согласно документации, здания планируется возвести на месте корпусов 6Б и 6Д. На опубликованной схеме показано, что высота здания составит 27 метров, - сообщается в документах.

Заказчиков выступает АО "Телерадиокомпания "Петербург". Самим проектом архитектурного облика будущего офиса и арены занималась компания "Спектрум". Когда планируется преступить к реализации проекта, пока что не сообщается. Стоимость постройки таких зданий тоже не известна.