Три человека получили переломы и травмы на гололеде в Петербурге за сутки

Еще три человека получили травмы и переломы из-за гололедицы в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за один лишь вечер на гололеде серьезно пострадали три человека. Все случаи произошли 9 марта 2023 года в разных районах города. Пока в Северной столице не весенняя погода, много снега, а после недавних оттепелей остался гололед. Об этом сообщает издание "Мойка78".

- На набережной канала Грибоедова поскользнулась 55-летняя женщина. Ее госпитализировали с различными травмами. После оказании помощи пострадавшую отпустили домой, - пишет издание.

Другой случай произошел в Калининском районе у дома 28/1 по Тимуровской улице. 86-летняя пенсионерка упала на гололеде, сломав лодыжку. Ее госпитализировали в отделение травматологии.

Еще одна женщина упала в Приморском районе. 45-летняя петербурженка попалась на гололеде на Камышовой улице. Врачи оказали помощь женщине и отпустили домой.