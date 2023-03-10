Нападающие на людей мухи-кровососки начали активно размножаться в лесах Ленобласти

Скопление личинок лосиных мух-кровососок заметили в лесах Ленобласти / Фото: Павел Глазков "Каждой твари по паре"

В снежных лесах Ленобласти биолог Павел Глазков обнаружил скопление черных куколок лосиных мух. Эксперт предупредил об опасности: вылупившиеся паразиты осенью по ошибке нападают и на людей. А их укусы вызывают аллергию.

– Лось не в состоянии избавиться от этих назойливых гостей, ведь у мухи плоское гладкое тело, а лапки ее вооружены цепкими коготками. Более того, в густой лосиной шерсти насекомое находит себе пару! Вдвоем они дружно питаются кровью жертвы и не расстаются до весны, – прокомментировал на своей странице специалист.

За полгода самка выбрасывает до полусотни куколок размером в несколько миллиметров. Зимой они лежат прямо на снегу, поэтому их легко заметить. Холод им нипочем, в отличие от синиц. Для птиц куколки насекомых – деликатес. Но на одном лосе могут находиться тысячи паразитов. Поэтому защититься от назойливых обитателей леса осенью поможет репеллент. Биолог также подчеркнул, что средство должно быть именно от мух, а не клещей.