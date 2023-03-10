Сеть точек по продаже проездных билетов расширяется в Петербурге

В Петербурге развивается сеть точек по продаже проездных билетов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге растут сеть точек по продаже проездных билетов. Их можно купить не только на всех станциях метро, но и в офисах, которые находятся у вокзалов или на пути популярных маршрутов. Об этом 10 марта 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

- Только за последний месяц открылись два новых объекта. Один у станции метро "Ладожская", в доме 69 на Заневском проспекта. А второй в доме 3 на Привокзальной площади в Павловске, - сообщили в ведомстве.

Всего сейчас в Петербурге 24 точки, помимо станций метро, и два офиса, где можно купить проездной билет. Они находятся во всех районах и пригородах города на Неве. В точках можно купить проездной билет любого вида, пополнить баланс, активация отложенного пополнения карты, а также продлить льготный билет.

С 2022 года по февраль этого года в офисах и точках продаж было реализовано более 1,3 миллиона проездных.