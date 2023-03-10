Более 1,5 метров снега выпало в Петербурге с начала зимы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С улиц Петербурга вывезли более 1,5 миллионов кубометров снега с начала зимнего сезона. Все сугробы отправились на утилизацию. Сотрудники дорожных служб работали в усиленном режиме в первые мартовские дни. За это время в городе выпало 30 процентов месячной нормы.

- С начала зимы в Петербурге выпало суммарно более 155 сантиметров снега. С 7 по 10 марта высыпало почти 13 сантиметров осадков. Специалисты вывозят снег круглосуточно. Ежедневно утилизируют более 15 тысяч кубометров снежных масс, - рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Прошлый год в Северной столице был более снежным. К этому времени тогда утилизировали около 4 миллионов кубометров снега. Сейчас техника вывозит сугробы в основном на 18 пунктов утилизации. Дополнительно были открыты 16 пунктов временного складирования снега.