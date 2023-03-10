Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге 11 и 12 марта

В Петербурге ожидается сильный снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории Петербурга 11 и 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения, - предупредили в ведомстве.

Правительство Петербурга предупреждает автолюбителей о необходимости проявлять осторожность. По возможности рекомендуется отказаться от использования машин из-за серьезного риска дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам тоже необходимо быть внимательными на улице.