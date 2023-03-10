Суд обязал китаянку убрать незаконный унитаз из доходного дома Штрауха в Петербурге

Суд заставил китаянку демонтировать унитаз из доходного дом Штрауха. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Китаянку обязали демонтировать самовольно поставленный унитаз из исторического дома Штрауха в Петербурге. Василеостровский районный суд постановил ей сделать это за свой счет, о чем рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Китаянка должна будет привести свою комнату в первоначальное состояние, то есть демонтировать перегородки, разделяющие помещение, а также унитаз, ванну, умывальник и мойку.

Дело в том, что для разрешения на это это гостья из Поднебесной должна была обратиться в КГИОП, чего она не сделала.

- Также известно, что гражданка КНР в судебное заседание не явилась, - сообщает пресс-служба судов.

Добавим, что Дом К. Штрауха находится на 6-й линии Васильевского острова. Он построен еще в первой половине XIX века, а сейчас признан объектом культурного наследия.