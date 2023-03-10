Главным режиссером ТЮЗа им. Брянцева стала Сусанна Цирюк

Главным режиссером ТЮЗа им. Брянцева назначили Сусанну Цирюк / Фото: ТЮЗ им. Брянцева

9 марта главным режиссером Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева стала Сусанна Цирюк. Работу в театре постановщик начнет только в апреле, так как пока сама занята гастролями.

– Я очень рада, что мне выпала честь поработать в этом прославленном театре, с его замечательной труппой. Надеюсь, что наше сотрудничество, которое со многими началось еще на выпуске спектакля «Алые паруса», подарит нам позитивные эмоции и новые творческие победы, – прокомментировала новый режиссер на сборе коллектива театра.

Сусанна Цирюк – известный постановщик в российских и зарубежных театрах. Напомним, что в 2019 году на большой сцене ТЮЗа состоялась премьера «Алых парусов». Постановка запомнилась и зрителям, и жюри театральных премий «Золотой софит» и «Прорыв». Кроме того, ее представили на фестивале «Детский Петербург» в Таллинне (Эстония) и на Международном Большом детском фестивале.

Кстати, в 2022 году Сусанне Цирюк присудили премию правительства Петербурга за спектакль «Винил» в переименованном недавно «Мюзик-холле».