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НовостиАвто10 марта 2023 14:32

ГИБДД проведет рейды с 10 по 13 марта по поиску нетрезвых водителей в Петербурге

Дежурить инспекторы будут в течение шести ночей
Элеонора КУРЮМОВА
Рейды по поиску нетрезвых водителей пройдут с 10 по 13 марта в Петербурге и Ленобласти.

Рейды по поиску нетрезвых водителей пройдут с 10 по 13 марта в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночью с 10-13, а также 24-27 марта на дорогах Петербурга и Ленобласти пройдут рейды по обнаружению пьяных водителей.

– За вождение в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, – напомнили любителям опасной езды в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Это не весь перечень наказаний. Водителей, которые управляли машиной в нетрезвом состоянии, лишат прав на срок от полутора до двух лет. В случае, если нарушитель повторно сядет пьяным за руль, наступит уголовная ответственность.

Напомним, что рейды по поиску нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти уже проходили в январе 2023 года.