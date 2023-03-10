Погоней со стрельбой закончилось задержание пьяного водителя на Васильевском острове

20-летний парень уезжал и убегал от инспекторов ДПС. Фото: vk.com/dorinspb

Погоней со стрельбой обернулось задержание пьяного водителя в Василеостровском районе. В ночь на 10 марта 20-летний парень решил прокатиться по городу, и его ВАЗом заинтересовались инспекторы ДПС.

- Полицейские пытались остановить горе-водителя на улице Беринга, но он решил скрыться. Началась погоня. Машины кружили по Детской улице, по Большому проспекту. Для остановки авто пришлось применить табельное оружие, - сообщается в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Инспекторы выстрелили четыре раза. Подбитый автомобиль все-таки остановился. Но парень не сдался и решил бежать. Только и это не помогло: полицейские оказались быстрее. Водитель отказался от медосвидетельствования. Его доставили в отдел полиции.

Теперь петербуржца, скорее всего, лишат водительских прав. Ему также придется компенсировать расходы на ремонт «Форда», в который выпивший автолюбитель влетел во время погони.