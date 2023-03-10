Наркокурьершу задержали с 25 килограммами наркотиков, собранных на кладбищах Петербурга

Наркокурьершу из Петербурга задержали полицейские из Тюменской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правоохранители в Тюменской области задержали пассажирку такси, ехавшую из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Она перевозила 50 вакуумных пакетов с наркотиками, собранными на кладбищах в Северной столице.

Женщина заметно стала нервничать при виде сотрудников ДПС, чем вызывала их подозрение. При досмотре выяснилось, что в салоне и багажнике находится четыре сумки с 25 килограммами наркотиков. Все это принадлежало пассажирке.

- Личный автомобиль задержанной сломался и ей пришлось воспользоваться услугами такси, - сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Задержанная призналась следователю, что занимается наркокурьерством с января. В этот раз женщина забрала сумки с наркотиками, которые спрятали на трех кладбищах Санкт-Петербурга. Ей дали задание - отвезти все это «добро» в Новосибирск, буквально через всю Россию, за 200 тысяч рублей. Эта партия наркотиков стала для наркокурьерши роковой.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков. Задержанной грозит до 20 лет колонии. Расследование продолжается, ведь у наркокурьерши явно были кураторы.