Жители Ленобласти не смогут развестись 8 июля

Жителей Ленобласти попросили не разводиться 8 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В выходную субботу 8 июля 2023 года – в День семьи, любви и верности – ЗАГСы Петербурга будут работать. Но только сочетать браком влюбленные пары. Расторгнуть союз или подать заявление на развод в этот день будет невозможно. Сделано это для символизма в праздничный день. Но после 8 июля развестись снова разрешат.

– Заявления на регистрацию свадеб в этот день уже принимаются во всех районах Ленинградской области. ЗАГСы будут работать, несмотря на выходной,– сообщили в пресс-службе комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Напомним, что праздник отмечают ежегодно 8 июля, как и День Петра и Февронии Муромских. В 2022 году указом Президента праздник признали официальным.