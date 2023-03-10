Власти Ленобласти подготовят постановление по мерам поддержки семей погибших участников СВО

Александр Дрозденко встретился с женами погибших военнослужащих. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Власти Ленобласти подготовят единое постановление по мерам поддержки семей, которые потеряли родственников в ходе специальной военной операции. Такое поручение губернатор Александр Дрозденко дал социальному блоку 10 марта во время встречи с женами погибших военнослужащих.

- Сегодня мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки, - подчеркнул глава региона.

Напомним, сейчас для семей участников спецоперации действует ряд льгот: льготы на оплату коммунальных услуг, транспорта, питания в школах и другие. Все эти меры поддержки будут действовать в семьях до совершеннолетия детей.

На встрече с женами погибших прозвучали вопросы по поводу оформления выплат по потере кормильца, организации отдыха детей, социального кураторства.