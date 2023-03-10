Движение от «Юго-Западной» до «Путиловской» станции метро запустят в 2024 году в Петербурге

Работы на этом участке почти завершены Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение по участку от «Юго-Западной» до «Путиловской» станции метро планируется запустить в Петербурге в 2024 году. Сейчас в вестибюле последней обустраивают платформы и служебные помещения, а также проемы для прохода пассажиров в центральный зал.

- Проходка на «Юго-Западной» была завершена еще в прошлом году. На днях наши метростроевцы закончили проходку наклонного хода «Путиловской», - рассказал глава города Александр Беглов в своем телеграмм-канале.

На «Путиловской» за год проложили тоннель глубиной 60 метров и длиной 116 метров, а также смонтировали более 150 чугунных колец. Позже там будут установлены эскалаторы. Завершить все работы специалисты планируют к 2024 году.