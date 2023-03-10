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НовостиЗвезды10 марта 2023 15:50

Статус регионального памятника получил дом архитектора Густава фон Голи в Петербурге

Дому больше ста лет и он до сих пор жилой
Григорий АРИМАНОВ
Дом архитектора Густава фон Голи обрел статус регионального памятника. Фото: КГИОП

Дом архитектора Густава фон Голи обрел статус регионального памятника. Фото: КГИОП

По распоряжению КГИОП дом архитектора Густава фон Голи теперь является объектом культурного наследия, сообщает официальный сайт ведомства. Дом построили в 1903 году в стиле модерн с элементами необарокко. В этом же доме жил и сам архитектор вместе с семьей, а некоторые комнаты он сдавал в аренду.

- В настоящее время здание остается жилым, - напоминают в КГИОП.

Дом архитектора находится на Кронверкском проспекте, 61 и улице Лизы Чайкиной, 28, лит. А.

Фон Голи помимо этого дома спроектировал в Северной столице еще и дома Общества религиозно-нравственного просвещения на Обводном канале и церковь Святого Сергия Радонежского на Новосивковской улице (ныне – улица Ивана Черных), а также церковь Воскресения Христова на Обводном канале. Почти все свои проекты фон Голи делал вместе с коллегами Г.Д. Гриммом и А.Л. Гунном.