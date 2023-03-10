Петербуржца с 7-килограммовой партией наркотиков в машине задержали в Нефтеюганске

В автомобиле мужчины нашли 21 сверток. Фото: пресс-служба УМВД России по Югре

Жителя Петербурга задержали в Нефтеюганске. В его автомобиле в запасном колесе сотрудники полиции нашли 10 свертков с наркотиками растительного происхождения. Еще 11 таких же свертков обнаружены в задней правой двери под пластиковой обшивкой.

- По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством марихуана и гашиш общим весом свыше семи килограммов, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, задержанный мужчина работал курьером. Он вез наркотики из Петербурга, чтобы в дальнейшем продавать их на территории Ханты-Мансийского автономного округа и в соседних регионах. На петербуржца возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе.