Завершены недельные поиски пропавшей на своем автомобиле петербурженки

Завершены недельные поиски петербурженки, пропавшей без вести на своем автомобиле. Фото: lizaalert.org

Волонтеры «ЛизаАлерт» в официальном сообществе ВКонтакте объявили о завершении поисков 44-летней женщины из Петербурга. Напомним, что 3 марта она уехала на синем автомобиле «Шевроле Ланос». В тот же день появилась ориентировка на пропавшую. Поисковый отряд сразу сразу начал искать женщину: по городу расклеивались ориентировки, в соцсетях появились объявления с необходимой информацией. Но неделю ее местоположение оставалось неизвестным. Поиски давались нелегко: среди особых примет указали только сумку и очки.

– Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! – радостно сообщили поисковики «ЛизыАлерт» 10 марта в своей группе ВКонтакте.

Более никаких подробностей, обстоятельств и причин пропажи никто не говорил. Сотрудники организации не сообщают их из этических соображений.