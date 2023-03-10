В Санкт-Петербурге в 2023 году останется 16 запретных зон для езды на электросамокатах

В 2023 году в Петербурге останется 16 запретных зон для езды на электросамокатах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Петербурга не стал расширять список запретных зон для электросамокатов в 2023 году. Их по-прежнему останется 16. Об этом spb.kp.ru сообщили в ведомстве.

- Согласно правилам использования средств индивидуальной мобильности в Санкт-Петербурге определены зоны запрета размещения средств индивидуальной мобильности и их движения. К таким точкам относятся Дворцовая площадь, Летний сад, Заячий остров, Невский проспект, Сенатская, Исаакиевская площади и другие места притяжения пешеходов, их всего 16, - рассказали spb.kp.ru в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Передвигаться на электросамокатах по Петербургу в 2023 году нельзя будет также на: Английской, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, Большой Морской и Малой Морской улицах, в Таврическом саду и Михайловском саду, на острове Новая Голландия, в парке «Диво Остров» и в ЦПКиО им. С.М. Кирова.

Перед началом сезона электросамокатов городской комитет по транспорту готовится заключить соглашение с кикшерингами Петербурга. Документ, в частности, предусматривает ограничение скорости в парках и скверах до 15 км/ч, если там нет велодорожек.