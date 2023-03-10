Могилы погибших бойцов спецоперации разгромили на кладбище в Выборге

Неизвестный повредил убранство могил бойцов спецоперации в Выборге. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Неизвестные разгромили убранство могил погибших бойцов спецоперации на кладбище в Выборге. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на жителей города. Теперь местные гадают, были ли на кладбище кабаны, или это дело рук вандалов. Сотрудники кладбища привели все в порядок, но вопросов меньше не осталось – на месте почти не было никаких зацепок.

- Могилы двух солдат раскурочены, все перевернуто. Мы не сразу сообразили сфотографировать. То, что на снимках, это обстановка после того, как мы уже убрались. Но все равно следы вандализма видны, а у бойца Ивана даже фото сорвали! Люди, это кем надо быть, чтобы такое творить? – цитируют в издании очевидца Надежду.

На месте уже немного прибрались. Фото: vk.com/vyborg_interesting

При этом женщина пообщалась с сотрудниками кладбища, и те уверены, что вандалы к ним не забегали – якобы во всем виноваты именно кабаны. Но очевидец не верит этому, поскольку вряд ли дикое животное смогло бы добраться до фотографии солдата на кресте и сорвать ее. Другие любопытные жители тоже пришли на место, чтобы разобраться в инциденте, и нашли там следы кабанов и сфотографировали их.

Добавим, что инцидентом заинтересовались в местной администрации. Там проводят проверку.