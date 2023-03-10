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НовостиОбщество10 марта 2023 18:13

Кассы Ленинградского зоопарка временно закроются с 13 марта

Купить билеты в зверинец можно будет только онлайн
Анастасия НУРАДИЛОВА
Купить билеты в зверинец можно будет только онлайн

Купить билеты в зверинец можно будет только онлайн

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградском зоопарке с 13 марта временно закроют кассы. Входные билеты можно будет купить только онлайн. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе зверинца.

- С понедельника 13 марта посещение зоопарка осуществляется только по электронным билетам, - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

В зоопарке объяснили, что если посетитель уже купил бумажный билет, но не успел им воспользоваться, то контролеры без проблем пропустят его на входе. Сотрудники зверинца могут помочь петербуржцам и с покупкой онлайн-билета, если у них не получится сделать это до приезда в зоопарк.

На сайте есть возможность купить льготные билеты, но тогда при входе в зоопарк нужно будет показать контролерам подтверждающие документы. Когда кассы снова начнут работать - пока не сообщается.

КОНКРЕТНО

Купить электронные билеты в Ленинградский зоопарк можно по ссылке: https://spbzoo.tn-cloud.ru/?id=1&sid=1