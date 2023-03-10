Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о снегопаде и метели на выходных

На город надвигается циклон из Калининграда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города о сильном снеге и метели на выходных. Он рассказал, что на Северную столицу надвигается циклон из Калининграда. Он приблизится к Петербургу во второй половине субботнего дня.

- В субботу в городе пройдет умеренный и сильный снег, который продолжится и ночью. А днем, в воскресенье, ожидаются небольшие осадки, - написал главный синоптик в своем телеграмм-канале.

Скорость ветра в субботу составит от 8 до 13 метров в секунду, а в воскресенье будет уже 15-18 метров в секунду. Температура воздуха на выходных будет колебаться от двух до четырех градусов со знаком минус.