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НовостиОбщество10 марта 2023 18:30

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о снегопаде и метели на выходных

На город надвигается циклон из Калининграда
Анастасия НУРАДИЛОВА
На город надвигается циклон из Калининграда

На город надвигается циклон из Калининграда

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города о сильном снеге и метели на выходных. Он рассказал, что на Северную столицу надвигается циклон из Калининграда. Он приблизится к Петербургу во второй половине субботнего дня.

- В субботу в городе пройдет умеренный и сильный снег, который продолжится и ночью. А днем, в воскресенье, ожидаются небольшие осадки, - написал главный синоптик в своем телеграмм-канале.

Скорость ветра в субботу составит от 8 до 13 метров в секунду, а в воскресенье будет уже 15-18 метров в секунду. Температура воздуха на выходных будет колебаться от двух до четырех градусов со знаком минус.