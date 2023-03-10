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НовостиОбщество10 марта 2023 18:58

Специалисты из Петербурга восстанавливают социальные учреждения в Мариуполе

В городе отремонтировали школы, детсады, больницы, запустили автобусы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург и Мариуполь - города-побратимы

Петербург и Мариуполь - города-побратимы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Петербурга занимаются реконструкцией объектов в Мариуполе. Сейчас там завершаются работы по ремонту онкологического центра и хирургического отделения городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы принялись за реконструкцию Центра детского и юношеского творчества. Предусмотрим там комплекс из двух бассейнов - 25 и 11 метров. Они будут открыты в первую очередь - осенью этого года. По просьбе городской администрации построим две бани, - рассказывает губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, к началу текущего учебного года в Мариуполе были открыты три школы, три детсада, установлен памятник Александру Невскому. Сейчас по городу ездят петербургские автобусы, а летом планируется запустить первую очередь трамвайного движения.