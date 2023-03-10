Более 600 человек эвакуировали из школы и ТЦ Петербурга после сообщений с угрозой взрыва

Полиция ищет преступников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестные сообщили о взрывных устройствах в школе и торговом центре Петербурга. Из-за ложных сообщений были эвакуированы более 600 человек. Массовая эвакуация прошла в двух районах Северной столицы 9 марта.

- Преступники отправили несколько электронных сообщений с угрозами, заявив о якобы заложенных взрывных устройствах, - пишет «Мойка 78».

По указанным злоумышленниками адресам выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они провели проверку и осмотрели здания. Никаких взрывных устройств специалисты не нашли. Угрозы были ложными.

Из школы эвакуировали 550 человек, а из торгового центра- 100. Сейчас полицейские ищут злоумышленников и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.