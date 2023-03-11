Усиление ветра и снег ожидается в Петербурге в субботу

Во второй половине дня город может занести снегом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще чуть-чуть, и прекрасная солнечная погода, которая встретила Петербург утром субботы, уступит сильному ветру со снегом. Правда, усиление юго-восточного и восточного ветра ждут по Невской Губе Финского залива. Об этом предупредили в городском управлении МЧС.

- По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 11 марта в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 м/с, - проинформировали спасатели.

В довесок к этому горожан ждет еще и снег, который занесет Петербург во второй половине дня. По прогнозу того же ФГБУ, местами будет сыпать особенно сильно.

А пока можно наслаждаться облачной с прояснениями погодой и не бояться метели. Температура воздуха после бодрящих ночных -14...-19 градусов поднимется до -2...-4 градусов, на дорогах останется частичная гололедица. А вот атмосферное давление будет снижаться в течение дня.