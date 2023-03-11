Полиция задержала болтливого карманника, укравшего у прохожего дорогой «Айфон»

Воришка заболтал случайного прохожего и вытащил телефон из его кармана. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники уголовного розыска петербургского главка задержали воришку-карманника, который в праздник оставил 25-летнего горожанина без «Айфона 14 Про». 8 марта молодой человек хватился смартфона стоимостью почти 101 тысяча рублей после встречи с рукастым незнакомцем. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, ранним утром 8 марта на набережной канала Грибоедова к молодому менеджеру подошел 39-летний уроженец одной из южных стран. Мужчина ловко заболтал петербуржца, прося подсказать хорошие места для отдыха в центре города. Южанин прямо-таки втерся в доверие к незнакомцу: не стеснялся подойти поближе и даже приобнять. В один из таких моментов вор и вытянул из кармана добычу, после чего сразу же уехал.

10 марта карманника задержали на улице Крыленко, теперь ему грозит срок.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), - подытожили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).