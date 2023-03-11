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НовостиОбщество11 марта 2023 8:03

СК возбудил уголовное дело против чиновника за брошенную Дачу Фаберже в Парголово

Об облике культурного памятника не позаботились
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Историческое здание пришло в полный упадок.

Историческое здание пришло в полный упадок.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело о халатности за разрушающуюся в Парголово Дачу Фаберже. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, фигурантом дела стал 47-летний директор филиала ФГБУ «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по северо-западу. Его дело ранее было поставлено на контроль главой СК Александром Бастрыкиным.

Следствие полагает, что чиновник не заботился о здании-памятнике, хотя именно ему была доверена эта задача. На данный момент Дача пришла в запустение и сильно порушилась.

- Обвиняемый не исполнил возложенные на него обязанности по осуществлению работ по сохранению указанного объекта культурного наследия, обеспечению неизменности внешнего облика и сохранности его целостности и структуры, - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас по делу ведутся следственные действия, решается вопрос о том, какую меру пресечения избрать безответственному чиновнику.