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НовостиЗдоровье11 марта 2023 8:53

На лекарства для петербуржцев с болезнями сердца выделят 220 млн рублей

Пациенты могут получить дополнительную соцподдержку
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Мера позволит ежегодно сохранять более 600 жизней, считают власти.

Мера позволит ежегодно сохранять более 600 жизней, считают власти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки. Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в социальный кодекс города.

Согласно документу, в этом году из городского бюджета выделят 220 миллионов рублей, чтобы закупить лекарства для бесплатной терапии 8640 пациентов. Отмечается, что обеспечение лекарствами поможет качественно проводить первичную и вторичную профилактику заболевания. А это позволит достигать успехов в ходе региональной программы Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы.

- Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями со сниженной фракцией выброса менее 40% и состоящие под диспансерным наблюдением, получат дополнительные меры социальной поддержки, - уточнили категорию пациентов в Смольном.

По мнению властей, эта мера поддержки может сократить число повторных госпитализаций на 1274, а также сохранять по 637 жизней ежегодно.