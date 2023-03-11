На лекарства для петербуржцев с болезнями сердца выделят 220 млн рублей

Мера позволит ежегодно сохранять более 600 жизней, считают власти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки. Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в социальный кодекс города.

Согласно документу, в этом году из городского бюджета выделят 220 миллионов рублей, чтобы закупить лекарства для бесплатной терапии 8640 пациентов. Отмечается, что обеспечение лекарствами поможет качественно проводить первичную и вторичную профилактику заболевания. А это позволит достигать успехов в ходе региональной программы Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы.

- Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями со сниженной фракцией выброса менее 40% и состоящие под диспансерным наблюдением, получат дополнительные меры социальной поддержки, - уточнили категорию пациентов в Смольном.

По мнению властей, эта мера поддержки может сократить число повторных госпитализаций на 1274, а также сохранять по 637 жизней ежегодно.