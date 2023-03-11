Грудничок захлебнулся детской смесью в Выборгском районе Петербурга

Семья погибшего малыша полная. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагедией закончилось простое повседневное дело в молодой семье из Выборгского района Петербурга. Двухмесячный малыш погиб во время обеденного кормления - захлебнулся молочной смесью.

По данным источника АН «Оперативное прикрытие», грудничок подавился жидкостью, пока его поила 24-летняя мама. Женщина вызвала скорую, как только поняла, что малыш уже не может самостоятельно откашляться и дышать. Но приехавшие в квартиру медики не смогли ничего сделать - врачам пришлось констатировать смерть ребенка.

- Труп грудничка увезли в морг, - уточнил источник АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что семья захлебнувшегося малыша полная. Мать состоит на учете в наркологическом диспансере, а 31-летний отец не работает. Все обстоятельства трагедии пока не установлены.