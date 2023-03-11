Петербург попал в топ-5 самых популярных направлений для летнего отпуска

21% из всех опрошенных собирается колесить по стране, еще 17% предпочли дачу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург попал в пятерку самых популярных российских направлений для летнего отпуска. Северная столица заняла последнюю строчку рейтинга, который составили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты опросили 3000 россиян из разных регионов и выяснили, что 21 процент из них планирует собирать чемодан в путешествие по стране. Чаще всего локацией для отпуска называли Крым и курорты Краснодарского края, а замкнули пятерку лидеров Алтай, Байкал и непосредственно Петербург.

Еще 17% опрошенных заявили, что не будут уезжать далеко и проведут лето дома или на даче. Любители дачного и деревенского отдыха чаще находились среди россиян старше 45 лет.

- Только 4% планируют путешествие за границу. Чаще всего назывались Турция и Тунис, - заметили аналитики.

Поездки по России и другим странам активнее выбирала молодежь до 34 лет.