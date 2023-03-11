Молодая чета воришек ограбила три аптеки в Парголово

Грабители поживились товарами на 34 тысячи рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Не везет аптекам поселка Парголово с покупателями - берут что хотят и ничего не оплачивают! Такая наглая и неблагодарная парочка воришек попалась нескольким фармацевтическим лавкам в Выборгском районе 4 марта. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за день наглецы обчистили витрины сразу в трех аптеках.

По словам одного из пострадавших, с полок украли лекарства и прочие товары на 34 тысячи рублей.

- По всем трем эпизодам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), - заявили в ведомстве.

Уже спустя пять дней, 9 марта, полиция задержала подозреваемых в грабеже. Ими оказались неработающий 18-летний парень и его подельница, 25-летняя рецидивистка. Судя по записям с кадров видеонаблюдения, в компании преступников был еще один человек - он вместе с задержанными шустро убегал с награбленным вон. Однако насчет него пока не поступало никакой информации.