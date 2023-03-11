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НовостиПроисшествия11 марта 2023 11:23

Работник бильярдного клуба в Выборге усмирил буйных гостей выстрелами по ягодицам

Мужчина пытался остановить конфликт между двумя посетителями и пустил в ход пистолет
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Правоохранители выясняют, точно ли конфликт требовал пальбы из пистолета.

Правоохранители выясняют, точно ли конфликт требовал пальбы из пистолета.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Конфликты стоит решать словами, но у работника бильярдного клуба в Выборге такой подход не сработал. Когда два посетителя начали буйно ссориться, мужчина пустил в ход оружие. Это случилось в клубе на улице Кривоносова около пяти утра в субботу, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили приехавшие на место росгвардейцы, 42-летний сотрудник клуба трижды выстрелил в гостей, пытаясь остановить конфликт. Пули травматического пистолета попали драчунам в ягодицы и бедра, мужчин пришлось госпитализировать.

В том, что в руках у стрелка оказался пистолет, не оказалось ничего криминального.

- Гражданин владеет оружием на законных основаниях и состоит на учёте ЦЛРР ГУ Росгвардии как владелец гражданского оружия, - подчеркнули в ведомстве.

А вот полиция будет разбираться, действительно ли конфликт стоил применения оружия.