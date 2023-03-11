«Лыжные стрелы» перевезли за зиму более 10,5 тысяч жителей Петербурга

Электрички довозят лыжников до Токсово, Орехово и Шапок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 10,5 тысяч петербуржцев доехали в область на «Лыжных стрелах» за зиму. Спортсмена-любители отправлялись с Московского и Финляндского вокзалов в Токсово, Орехово и Шапки, чтобы покататься в лесах на лыжах.

Как напомнили в пресс-службе Смольного, «спортивные» электрички исправно курсируют каждую зиму. Три упомянутых поселка выбраны в качестве конечных пунктов поездки потому, что там уже много лет работают обустроенные лыжные трассы и трассы для скандинавской ходьбы. 5, 10 и 15 километров - выбрать трассу по силам может даже начинающий спортсмен. Кроме того, на каждой трассе обустроена полевая кухня.

- В этом году последние электрички отправятся в путь 19 марта, - отметили в администрации города и напомнили, что билеты можно купить на сайтах Кассир.ру и на «Единой карты петербуржца».

В общей сложности, за сезон «стрелы» сделают 35 выездов за город.