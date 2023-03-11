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НовостиПроисшествия11 марта 2023 12:47

Задержанный за хулиганство мужчина напал на полицейского в отделе на Кондратьевском проспекте

Мужчина пытался отобрать у правоохранителя пистолет
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В ходе потасовки раздался выстрел, но пуля попала только в потолок.

В ходе потасовки раздался выстрел, но пуля попала только в потолок.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Неспокойное утро выдалось у сотрудника отдела полиции №21 на Кондратьевском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, на правоохранителя напал задержанный за мелкое хулиганство мужчина.

36-летний уроженец Саратовской области набросился на полицейского, когда тот выводил его из камеры. Хулиган попытался отнять табельное оружие, но страж порядка вовремя перехватил пистолет. В борьбе за оружие успел раздаться выстрел, но пуля никого не задела - попала в потолок.

- Полицейский сумел обездвижить злоумышленника и поместить его в камеру, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Информацию о случившемся немедленно передали в следственные органы. Там примут процессуальное решение. Какое наказание ждет саратовца за нападение на полицейского, пока не уточняется.