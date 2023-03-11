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НовостиОбщество11 марта 2023 13:00

Транспортные компании Петербурга стали активно искать водителей, бухгалтеров и курьеров

Рабочих мест в транспортной сфере стало больше за месяц
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В среднем, работодатели предлагают 64 700 рублей в зарплатной части.

В среднем, работодатели предлагают 64 700 рублей в зарплатной части.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Транспортные компании Петербурга стали активнее приглашать на работу сотрудников разного профиля. По данным аналитиков сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, за месяц число вакансий в этой сфере выросло на процент, а число резюме - на восемь процентов.

Среди семи тысяч вакансий, опубликованных за последние 30 дней, самыми частыми оказались вакансии водителей разных категорий, менеджеров по логистике и продажам, курьеров, бухгалтеров. Кроме того, у транспортников высок спрос на программистов, упаковщиков, кладовщиков, автослесарей, эйчаров.

- Средняя предлагаемая зарплата в транспортной области Петербурга сейчас достигает 64 700 рублей, - отметили аналитики.

Эта цифра на 5% или 3100 рублей выше, чем в прошлом году. Соискатели же просят в среднем 66 тысяч рублей за свой труд.